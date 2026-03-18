DEEPFAKE Finto video della Presidente di Bcsm per fare truffe, scatta la denuncia Video manipolati con l'intelligenza artificiale diffusi sui social per chiedere finti investimenti. Via del Voltone ribadisce la propria “totale estraneità” a qualsiasi iniziativa di questo tipo e annuncia azioni legali

Finto video della Presidente di Bcsm per fare truffe, scatta la denuncia.

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino segnala la diffusione sui social network di contenuti fraudolenti che utilizzano in modo illecito l’immagine della presidente, anche attraverso tecniche di manipolazione come i deepfake, per promuovere false opportunità di investimento. “Si tratta di contenuti fraudolenti diffusi sui social” che fanno “uso illecito dell’immagine” della presidente, evidenzia l’Istituto in una nota, ribadendo la propria “totale estraneità” a qualsiasi iniziativa di questo tipo.

I messaggi, prosegue Bcsm, sono finalizzati a “indurre gli utenti a effettuare versamenti di denaro” attraverso proposte ingannevoli, talvolta costruite con video e contenuti manipolati. La Banca Centrale invita quindi i cittadini “a prestare la massima attenzione”, a non dare seguito a richieste sospette e a verificare sempre le informazioni attraverso i canali ufficiali. Annunciate infine “le azioni necessarie per contrastare il fenomeno” e tutelare i risparmiatori.

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