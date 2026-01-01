PRIMI VAGITI Fiocchi azzurri tra San Marino e Rimini: nuove vite a cavallo dell’anno L’ultimo nato del 2025 sul Titano è Davide Panarisi. Leonardo e Jordan, rispettivamente l’ultimo fiocco dell’anno e il primo vagito del nuovo anno all’ospedale di Rimini.

La fine del 2025 e l’inizio del nuovo anno sono stati accompagnati da fiocchi azzurri e momenti di grande emozione tra San Marino e Rimini.

L’ultimo nato del 2025 a San Marino è Davide Panarisi, venuto alla luce il 29 dicembre alle 19.41. Il neonato pesa 3 chili e 540 grammi ed è figlio di Graziella Bacciocchi e Claudio Panarisi . Ad accoglierlo a casa anche una sorella, Alessia, e due fratelli, Beniamino e Luca.

Il primo vagito del nuovo anno all’Ospedale Infermi di Rimini è invece stato quello di Jordan, nato alle ore 00.55. Il piccolo pesa 3 chili e 990 grammi ed è figlio di Valentina Gugnali e Michael Mair, genitori residenti a Misano Adriatico.

Di colore azzurro anche l’ultimo fiocco del 2025 all’ospedale riminese: alle 23.47 del 31 dicembre è nato Leonardo, del peso di 3 chili e 385 grammi. Il bambino è figlio di Federica Aprato e Massimo Polidori, residenti a Pesaro.

