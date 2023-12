Fiocco azzurro all'acquario di Cattolica: nato un piccolo di pinguino Humboldt [Fotogallery]

Il nuovo arrivato è il terzo nato di Babba (detto Tris) e Lalla, coppia indissolubile e supergenitori della struttura cattolichina, che hanno già messo al mondo due femmine: Pera, classe 2012, e Pinguetta nata nel 2022 e battezzata dalla coppia di Youtuber Me contro Te.

Mamma e papà si sono alternati i per settimane alla cova del piccolo: i pinguini hanno una placca di pelle nuda alla base del tronco chiamata “placca incubatrice”, con la quale tengono l’uovo al caldo a turno, fino alla schiusa. Sin dai primi giorni di vita il nuovo arrivato si è mostrato molto giocherellone e parecchio furbacchiotto. Accolto immediatamente nella colonia, il baby ha entusiasmato anche il pubblico per i suoi buffi e adorabili tentativi di nuotare come “i grandi”.

"È un momento emozionante per l'Acquario di Cattolica, e siamo felici di condividere questa notizia straordinaria con tutti gli amanti della natura e degli animali - ha dichiarato Patrizia Leardini, C.O.O. di Costa Edutainment - e invitiamo tutta la nostra comunità online a proporre un nome per il nuovo piccolo: siamo certi che riceveremo proposte creative e affettuose!"

Per partecipare all'iniziativa di naming, l'Acquario di Cattolica lancia un’iniziativa sui social network. I follower potranno suggerire il nome per il piccolo maschio dai profili @acquariodicattolica su Instagram e @acquariodicattolica su TikTok usando l'hashtag ufficiale #benvenutopinguino. Il nome vincitore sarà poi rivelato il 6 gennaio 2024 in un evento pubblico che coinciderà con il “battesimo” ufficiale del piccolo.