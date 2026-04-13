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Fiocco rosa a San Marino Rtv: è nata Iside Amane

Congratulazioni alla mamma Eleonora Pozzi e a tutta la famiglia

13 apr 2026
Fiocco rosa a San Marino Rtv: è nata Iside Amane

San Marino Rtv dà il benvenuto a Iside Amane, nata il 12 aprile 2026 da mamma della collega Eleonora Pozzi. A lei le congratulazioni da parte di tutta la San Marino Rtv e un affettuoso abbraccio a tutta la famiglia.




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