Fiocco rosa a San Marino Rtv: è nata Iside Amane

San Marino Rtv dà il benvenuto a Iside Amane, nata il 12 aprile 2026 da mamma della collega Eleonora Pozzi. A lei le congratulazioni da parte di tutta la San Marino Rtv e un affettuoso abbraccio a tutta la famiglia.
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Congratulazioni alla mamma Eleonora Pozzi e a tutta la famiglia
San Marino Rtv dà il benvenuto a Iside Amane, nata il 12 aprile 2026 da mamma della collega Eleonora Pozzi. A lei le congratulazioni da parte di tutta la San Marino Rtv e un affettuoso abbraccio a tutta la famiglia.