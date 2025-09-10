TV LIVE ·
Fiorentino avrà un nuovo autovelox: c'è l'ok del Congresso

Via libera all’installazione in via XXI Settembre: il dispositivo sorgerà accanto alla pensilina dell’autobus per migliorare la sicurezza su un tratto privo di marciapiedi e spesso oltre i limiti di velocità.

10 set 2025
Foto: Google Maps
Foto: Google Maps

Il 6 aprile 2025 era stata presentata un’Istanza d’Arengo per installare un autovelox bidirezionale in via XXI Settembre, a Fiorentino.

La richiesta aveva ricevuto il parere favorevole della Giunta, che nelle motivazioni aveva sottolineato le criticità della strada che collega il Castello con Chiesanuova: assenza di marciapiedi, un lungo rettilineo dove spesso non viene rispettato il limite di velocità e l’impossibilità di predisporre appostamenti delle forze dell’ordine.

L’Istanza è stata approvata dal Consiglio nella seduta di luglio. Ora il Congresso, con una specifica delibera, ha accolto la proposta del Gruppo di lavoro per la sicurezza stradale e dato mandato all’Aaslp per l’installazione del box autovelox, che sorgerà accanto alla pensilina dell’autobus.




