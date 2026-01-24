VIABILITÀ
Fiorentino: incidente in via Impietrata
Un Audi A3, probabilmente a causa del manto stradale bagnato, ha impattato bruscamente sul lato della strada
Incidente a Fiorentino in Via Impietrata all'altezza della Fasea. Un Audi A3, probabilmente a causa del manto stradale bagnato, ha impattato bruscamente sul lato della strada.
Necessario l'intervento del caratterizzi per spostare la vettura dalla strada. L'incidente ha creato qualche rallentamenti nel tratto stradale sia in direzione Fiorentino che in direzione Murata.
