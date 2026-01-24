VIABILITÀ

Fiorentino: incidente in via Impietrata

Un Audi A3, probabilmente a causa del manto stradale bagnato, ha impattato bruscamente sul lato della strada

Incidente a Fiorentino in Via Impietrata all'altezza della Fasea. Un Audi A3, probabilmente a causa del manto stradale bagnato, ha impattato bruscamente sul lato della strada.

Necessario l'intervento del caratterizzi per spostare la vettura dalla strada. L'incidente ha creato qualche rallentamenti nel tratto stradale sia in direzione Fiorentino che in direzione Murata.

