LE VOCI DEI CAPITANI Fiorentino, Mancini: "Cimiteri, viabilità e centro sociale tra gli obiettivi del 2024" "Il 2023 - afferma il Capitano di Castello - è stato l'anno di progetti abbozzati, esposti ma mai conclusi"

Anno nuovo e obiettivi fissati per il Capitano di Castello di Fiorentino Claudio Mancini: "Il 2024 - afferma - speriamo sia lo sviluppo del 2023, anno di progetti abbozzati, esposti ma mai conclusi. Una problematica, alla fine generale per tutta la Repubblica, che è quella dei cimiteri è ancora li, il cantiere non è partito. A Fiorentino la viabilità è un fattore molto importante per la sicurezza, è un castello che collega la vicina Italia con il Centro Storico. Anche li avremmo la necessità di velox e gestione viabilità più presente da parte delle forze dell'ordine".

"Nel 2024 - aggiunge - speriamo che tutto quello che è stato messo in piedi possa avere degli sviluppi. L'edificio del Centro Sociale di Fiorentino dovrebbe essere il punto di raccolta di tutte le generazioni, però ha dei problemi come abbattimento delle barriere architettoniche: il progetto è fatto, i lavori dovrebbero iniziare spero a breve. Il 2024 dovrebbe essere l'anno del compimento di tutti questi progetti".

L'intervista a Claudio Mancini (Capitano di Castello Fiorentino)

