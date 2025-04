Fiorentino: sale a 5 il numero di cani avvelenati

Purtroppo si torna a parlare di cani avvelenati a San Marino. L'Associazione Protezione Animali (APAS) ha diffuso su Facebook un preoccupante avviso rivolto a tutti i proprietari di animali, in particolare per i residenti nella zona di Fiorentino, dove sono stati segnalati cinque casi di avvelenamento di cani. Le vie interessate dai ritrovamenti sono: Via del Passetto, Via Vascone e Via G. Corbelli.

APAS invita a evitare temporaneamente queste aree e a prestare la massima attenzione durante le uscite con i propri animali. Chiunque dovesse notare esche, bocconi sospetti o sostanze anomale, è invitato a non toccare né spostare nulla, ma a segnalare immediatamente la presenza alla Centrale Operativa Interforze al numero 0549 888888. In caso di sospetto avvelenamento o intossicazione, è fondamentale recarsi senza indugio dal veterinario più vicino. Attivato subito Dipartimento Prevenzione ISS. Trovate inoltre ulteriori esche da parte forze dell'ordine anche in prossimità della scuola. Esche e il materiale rinvenuto mandato all'Istituto Zooprofilattico di Pesaro per l'analisi.

Nuovo allarme proprio nella giornata in cui in Consiglio Grande e Generale si è discusso il progetto di legge per l'inasprimento dei reati contro gli animali: “Un passo fondamentale – scrive in una nota APAS – e alla luce dei recenti episodi è ancora più urgente l'impegno delle istituzioni nel contrastare simili atti criminali”. Per l'associazione destano sconcerto le considerazioni di alcuni consiglieri: “Respingere o depotenziare questo pdl equivarrebbe a un preoccupante passo indietro rispetto alla normativa attualmente in vigore”