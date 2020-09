GUASTO Fiorentino, sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua per lavori alla rete idrica

AASS informa che a causa di un guasto sulla rete idrica, a partire da questa notte giovedì 17 settembre dalle ore 24:00 fino alle ore 03:00 di venerdì 18 Settembre, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua per lavori di riparazione urgente nel castello di Fiorentino (zona Strada del Passetto) e più precisamente nelle seguenti vie:

− Via del Passetto

− Via E. Sabatini

− Via M. Tosini

− Via Cà Bernardo

− Via G. Corbelli

− Via Vascone

− Via Zanone

− Strada le Bruciate

− Via Cà Berto

− Strada delle Volte

− Via Rinalduccio di Carpegna

− Strada Spolantini

− Strada di San Gianno fino al civico 122

Al termine dei lavori potrebbero verificarsi degli episodi di variazione di pressione e temporanei intorbidimenti (alterazione del colore) che dovrebbero risolversi facendo scorrere l’acqua per alcuni minuti. Per informazioni è posibile contattare il Pronto Intervento al numero 0549/999102, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.





