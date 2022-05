SOLIDARIETÀ Fiori di Maggio: il mercatino della SUMS femminile in aiuto delle famiglie in difficoltà

Nel segno della creatività, la SUMS femminile - in collaborazione con la Giunta di Castello di Città – ha portato al Giardino dei Liburni il meglio delle abilità manuali delle proprie socie nell'evento Fiori di Maggio, il mercatino degli oggetti e delle idee. In vendita oggetti fatti a mano – dai grembiuli ai cappellini fino ai portachiavi – il cui ricavato verrà destinato all'aiuto di famiglie in difficoltà.

