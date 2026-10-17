Firma Accordo Ue: lunedì 19 diretta su San Marino RTV ed evento al Kursaal
In diretta la firma dell'Accordo da Bruxelles e il discorso ufficiale della Reggenza da Palazzo Pubblico
Lunedì 19 ottobre la cerimonia della firma dell'Accordo di associazione. Evento che sarà trasmesso in diretta su San Marino RTV, a partire dalle 12,45, con le immagini live da Bruxelles, il commento in studio e gli aggiornamenti dal nostro inviato Luca Salvatori dalle sede delle massime istituzioni europee.
Il Congresso di Stato, per l'occasione, organizza un evento al Kursaal, aperto a cittadini, istituzioni, forze politiche, categorie economiche, associazioni, per seguire questo passaggio storico per il Paese. Le immagini saranno proiettate su maxi schermo. Subito dopo la firma, il discorso ufficiale della Reggenza da Palazzo Pubblico. Appuntamento al Kursaal dalle ore 12. "Un momento di partecipazione collettiva aperto a tutti - scrive il Congresso - per permettere all'intera comunità di condividere questo passaggio fondamentale".
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