SALVARE VITE Firmato il protocollo d'intesa tra Aslem e Segreteria all'Industria

Salvare vite è l'obiettivo dell'Associazione sammarinese per la Lotta contro le Leucemie e Emopatie Maligne. E per farlo ha bisogno di allargare la sua rete e trovare nuovi donatori di midollo. Da qui l'importanza del protocollo d'intesa firmato tra Aslem e la Segreteria all'Industria acquista un grande valore, che permette di portare il messaggio e le richieste dell'associazione alle industrie del territorio. “Aslem svolge una funzione fondamentale per la società – spiega il segretario Righi – e per sfide come questa la sinergia pubblico-privato è l'arma vincente.

Il protocollo poi assume anche un valore economico, perché oggi l'etica e la moralità hanno una competitività anche sul piano del mercato. Per questo stiamo lavorando a provvedimento normativi ad hoc, quindi credo che il protocollo cada in un momento propizio". E' il terzo protocollo d'intesa che Aslem firma con le segreterie di San Marino, al fine di introdursi in più settori possibili. "Ci aiuterà molto il protocollo, è stato un traguardo immenso - afferma Patrizia Cavalli, presidente Aslem -. Siamo molto soddisfatti. Nel futuro di Aslem c'è sempre la mission di salvare vite e cercare più ragazzi possibili per metterli nel registro mondiale di donatori di midollo".

Nel video le interviste a Fabio Righi (segretario all'Industria Righi) e Patrizia Cavalli (presidente Aslem)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: