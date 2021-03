SMART WORKING Firmato l'accordo sul lavoro agile a San Marino La firma questo pomeriggio alla presenza dei Segretari di Stato al Lavoro e Interni con sindacati e associazione dei datori di lavoro

Dopo l'approvazione della legge da parte del Consiglio Grande e Generale è stato firmato oggi, alla presenza dei Segretari di Stato al Lavoro e Interni, con sindacati e associazioni dei datori di lavoro, l'accordo normativo sullo smart working o lavoro agile a San Marino.

Questo testo rappresenta un traguardo molto importante, sottolinea il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, di cui eravamo totalmente sprovvisti. "Un regolamento attorno al quale - spiega - possiamo davvero consentire ai nostri lavoratori, in un momento come questo, di poter lavorare in sicurezza e fare si che la loro opera lavorativa si svolga in ogni caso senza tante forme di condizionamento per le proprie aziende e datori di lavoro e quindi di continuare a mantenere vivo il circuito economico".

“Dispiace – aggiunge Teodoro Lonfernini – che all'accordo manchi UNAS, l'Unione Nazionale Artigiani e Piccole Medie Imprese sammarinesi”. “Strategica – spiega – la scelta di lavorare a un testo normativo che abbini settore privato e pubblico”. “Nonostante la situazione che stiamo vivendo – evidenzia il Segretario di Stato agli Interni Elena Tonnini - questa firma ha dimostrato la capacità del nostro paese di agire in maniera unita e rapida”.

Il lavoro agile potrà coinvolgere esclusivamente il personale assunto con contratto, full-time o part-time, a tempo indeterminato o determinato. Per il settore pubblico sarà immediatamente applicabile, mentre per il privato si è concordata una fase transitoria per definire la modulistica contrattuale, il sistema di richiesta online e le modalità di richiesta degli incentivi previsti dalla legge.

