COLLABORAZIONI Firmato un accordo quadro tra Unirsm, Titancoop e Fondazione XXV marzo

Una collaborazione che prosegue da anni e che con questo nuovo accordo si solidifica. Università di San Marino con il Rettore Corrado Petrocelli, Titancoop con il presidente Mauro Fiorini e Fondazione XXV Marzo con la presidente Olga Carattoni uniscono le forze per diversi progetti, come promuovere e diffondere la cultura cooperativa e mutualistica, salvaguardare la storia del lavoro e dell'associazionismo, oltre a quella politica. "L'accordo permette un interscambio - spiega Corrado Petrocelli, Rettore Unirsm - per il quale ci sono borse di studio, stage e possibilità di lavoro con la Titancoop. Con l'associazione ci sono fini di ricerche.

L'accordo prevede poi la possibilità di ottenere sostegno da parte di questa realtà per le esigenze di carattere generale che riguardano la vita dell'Università e dei suoi studenti". "Crediamo che debba essere sempre più valorizzato il ruolo sociale della nostra cooperativa - commenta Mauro Fiorini, Presidente Titancoop -. Vogliamo dare un contributo alla nostra Repubblica che vada oltre la gestione dei punti vendita".

Previsti dunque progetti e attività di reciproco interesse, nei quali un ruolo fondamentale è svolto dalla Fondazione XXV Marzo, braccio operativo di Titancoop nell'ambito delle iniziative culturali. "Stiamo portando avanti da anni un progetto importante sulla memoria del lavoro - racconta Olga Carattoni, Presidente Fondazione XXV Marzo - e quindi stiamo riorganizzando gli archivi storici privati. Ora stiamo iniziando un progetto sulla raccolta della memoria storica. Questa collaborazione ci permette di perfezionare diversi aspetti del nostro lavoro".

Nel video le interviste a Corrado Petrocelli (Rettore Unirsm), Mauro Fiorini (Presidente Titancoop) e Olga Carattoni (Presidente Fondazione XXV Marzo)

