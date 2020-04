Fitch a San Marino. Complimenti per il tempismo

C'è da chiedersi nel grande tavolo del Monopoli internazionale - il tavolo dove si muovono gli interessi veri, i grandi capitali e le grandi speculazioni - quanto gioca o può giocare l'emergenza Covid. Non so fino a che punto si arriverà, una volta finito, perchè finirà anche questo momento; peraltro la finanza è argomento che conosco poco e che capisco ancora meno. Ci penseranno comunque i nostri esperti, da Alan Friedman a Stefano Zamagni, a fare una analisi nei nostri Tg dell' uscita di queste ore della Agenzia Fitch che dal BBB- fa perdere ulteriormente una mezza B, declassando San Marino ulteriormente a BB+.

Non credo neppure siano più interessanti per chi legge quelle eventuali, ormai inutili, polemiche interne di tipo tennistico sul di chi è la "colpa" per lo stato di cose che Fitch attribuirebbe a San Marino, fra vecchi governi, nuovi governi e governi ancora più vecchi. Non so, ripeto, se sia giusta o meno la valutazione fra A, B e tutto l'alfabeto, ma so per certo, con tutta franchezza e in un contesto in cui mi muovo meglio, che mediaticamente un momento come questo non è esattamente il più adeguato a far uscire valutazioni del genere.

Fitch rappresenta scenari internazionali che non possono condizionare una fase difficile come questa in cui c'è bisogno di tutto, come ad esempio di coraggio, solidarietà, intelligenza. Di tutto, tranne che di una pugnalata alle spalle in un momento in cui tutto e tutti nel mondo sono in emergenza. Forse anche Fitch poteva aspettare, magari acquisendo nuovi elementi sia negli scenari nazionali che in quelli internazionali prima di intervenire, come direbbero i nostri giornalisti sportivi, a gamba tesa in questo modo.

cr