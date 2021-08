Fitness e benessere: la realtà di Charme Personal Trainer

Giacomo Barducci ha incontrato Chiara Giglietti

Nato a San Marino nel 2015, Charme Personal Trainer è un locale dedicato al mondo femminile. "Questa attività nasce da un mio sogno - racconta la titolare Chiara Giglietti - avevo già lavorato come personal in altre palestre miste e avevo voglia di fare qualcosa di nuovo e diverso. Con la cliente quando si rivolge a me - spiega - la prima cosa che facciamo è un'anamnesi, una sorta di visita quindi. In base a questo risultato prepariamo il programma più idoneo da sviluppare su ogni cliente".

"Negli ultimi anni - aggiunge - c'è stato il boom del fitness, un po' anche dovuto ai social, e diciamo che le persone hanno cambiato il proprio punto di vista riguardo al benessere fisico. Questa è una cosa molto importante perché oltre all'aspetto fisico, l'attività è molto utile per un benessere generale del proprio corpo. Per il futuro sicuramente mi piacerebbe aprire una nuova palestra per ampliare l'attività rimanendo comunque sempre con massimo tre persone".

Nel servizio l'intervista a Chiara Giglietti (Charme Personal Trainer)