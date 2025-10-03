Flotilla, l'Italia si ferma: sciopero generale e proteste in tutto il Paese

Si annuncia un weekend di mobilitazioni e tensioni in Italia dopo l’abbordaggio della Flotilla da parte delle forze armate israeliane. Lo slogan che accompagna la protesta è “Blocchiamo tutto”: oggi lo sciopero generale per solidarietà alla Flotilla indetto dai sindacati di base e dalla Cgil, dichiarato illegittimo dal Garante per il mancato preavviso. La protesta ha già avuto eco nelle scorse ore con occupazioni universitarie, interruzioni di lezioni, cortei studenteschi e blocchi delle linee ferroviarie, sfociati in alcuni casi in scontri e devastazioni. A Roma, in un liceo, si sono registrati momenti di tensione tra ragazzi filo-palestinesi e membri della comunità ebraica.

Il fine settimana culminerà con il corteo nazionale per Gaza previsto sabato pomeriggio nella capitale, mentre le manifestazioni hanno già colpito diverse città: a Torino, devastata la sede delle Ogr, dove oggi sarebbero dovuti iniziare incontri con la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. Le reazioni politiche non si sono fatte attendere: Salvini ha avvertito che “prevalga il buon senso o reagiremo”, mentre Meloni ha dichiarato che “weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme”.

Sul fronte internazionale, intanto, dovrebbero iniziare oggi in Israele le visite consolari per i 40 italiani fermati dopo l’abbordaggio della Flotilla. Una nave risulta ancora in rotta verso Gaza, mentre altre imbarcazioni sarebbero partite dalla Turchia.









