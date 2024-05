Fluxo: in cento per l'open day al Campo Bruno Reffi Arriva a San Marino la community di sportivi

Oltre 100 partecipanti al Campo Bruno Reffi per l'open day di Fluxo, la community di sportivi della Romagna che arriva anche a San Marino con 60 allenatori specializzati e 30 discipline. Corsi all'alba e al tramonto in un circuito che mette insieme Rimini, Miramare, Santarcangelo, Poggio Torriana e da questa estate, oltre al Titano, anche Riccione e Bellaria. Con un solo abbonamento è possibile seguire i corsi in tutte le location. Dal 10 giugno al 8 agosto ci si potrà allenare ogni giorno dal lunedì al giovedì. Yoga, allenamento funzionale, balletto, pilates, total-body, attività sportive per tutti i corpi e a tutte le intensità. Tutte le attività turistiche sammarinesi avranno degli sconti per i loro ospiti.

