Foca monaca avvistata a Punta Marina: evento rarissimo nell’Adriatico

Un incontro eccezionale, avvenuto nei giorni scorsi sul litorale ravennate: un esemplare di foca monaca è stato avvistato nelle acque poco profonde vicine alla spiaggia di Punta Marina, all’interno di una riserva naturale dello Stato. Secondo quanto riferito, l’animale, una femmina adulta di circa due metri, è emerso dall’acqua più volte a distanza di cinque minuti per respirare, nuotando tranquilla e senza mostrare segni di timore nei confronti dei militari impiegati nel servizio di perlustrazione, che hanno immortalato la scena.

L’identificazione è stata possibile grazie alla collaborazione del Cestha Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat di Marina di Ravenna.

Non risultano avvistamenti recenti di questa specie nelle acque costiere di Ravenna o Ferrara. La foca monaca è una specie a forte rischio di estinzione: è inserita infatti nella lista rossa IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura) a rischio critico di estinzione nel Mediterraneo. La popolazione nel Mediterraneo è stimabile tra i 350 e i 450 esemplari. La foca monaca, originariamente diffusa in tutto il bacino meridionale del Mediterraneo, in Italia è attualmente e sporadicamente presente in poche stazioni del Tirreno.

L’esemplare giunto sulle coste romagnole con buona probabilità giunge dagli insediamenti presenti in Croazia e nella penisola istriana.

