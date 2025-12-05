Foca monaca avvistata a Punta Marina: evento rarissimo nell’Adriatico
L’animale, una femmina adulta di circa due metri, è emerso dall’acqua più volte a distanza di cinque minuti. La sua popolazione nel Mediterraneo è stimabile in 350-450 esemplari ed è inserita tra le specie a rischio critico di estinzione
Un incontro eccezionale, avvenuto nei giorni scorsi sul litorale ravennate: un esemplare di foca monaca è stato avvistato nelle acque poco profonde vicine alla spiaggia di Punta Marina, all’interno di una riserva naturale dello Stato. Secondo quanto riferito, l’animale, una femmina adulta di circa due metri, è emerso dall’acqua più volte a distanza di cinque minuti per respirare, nuotando tranquilla e senza mostrare segni di timore nei confronti dei militari impiegati nel servizio di perlustrazione, che hanno immortalato la scena.
L’identificazione è stata possibile grazie alla collaborazione del Cestha Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat di Marina di Ravenna.Visualizza questo post su Instagram
Non risultano avvistamenti recenti di questa specie nelle acque costiere di Ravenna o Ferrara. La foca monaca è una specie a forte rischio di estinzione: è inserita infatti nella lista rossa IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura) a rischio critico di estinzione nel Mediterraneo. La popolazione nel Mediterraneo è stimabile tra i 350 e i 450 esemplari. La foca monaca, originariamente diffusa in tutto il bacino meridionale del Mediterraneo, in Italia è attualmente e sporadicamente presente in poche stazioni del Tirreno.
L’esemplare giunto sulle coste romagnole con buona probabilità giunge dagli insediamenti presenti in Croazia e nella penisola istriana.