RADIOTELEVISIONE Focus di "Fixing" su San Marino Rtv, Dg Romeo: "Pronti a competere sul digitale nazionale"

Il settimanale Fixing, nell'edizione uscita oggi, guarda alla RTV e alle sfide che attendono l'Emittente di Stato nell'intervista di Daniele Bartolucci al Direttore Generale. Il già fatto e quanto ancora resta da fare, nelle parole di Carlo Romeo, da otto anni alla guida di RTV: la ristrutturazione in atto di un settore cruciale come quello del commerciale; la nuova sede, un tema posto all'attenzione delle istituzioni da tempo, e che chiede soluzioni “rapide ed efficaci”. Su tutto la partita delle frequenze e del canale digitale sul territorio nazionale per cui “la trattativa è buon punto, ma l'alternativa è molto rischiosa – dice Romeo.

Rtv pronta a stare sullo stivale, come operazione utile – dice Romeo – anche per San Marino la cui immagine è confusa e offuscata in Italia”. Su Fixing anche l'intervento del fiduciario di redazione, Roberto Chiesa: “Il servizio reso durante la pandemia ha riavvicinato i sammarinesi alla loro Tv; una RTV forte è utile e strategica per il Paese. Siamo convinti di avere le carte in regola per portare San Marino in Italia e l'Italia a San Marino”.

