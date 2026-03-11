Focus sull'hospice transitorio: la Consulta Socio Sanitaria incontra il Dirigente dell’Authority, Tommaso Saporito

Il nuovo Dirigente dell'Authority Sanitaria, Tommaso Saporito si presenta alla Consulta Socio Sanitaria delineando quelli che sono i principali obiettivi da perseguire, ad iniziare dalla necessità di produrre, in sinergia, una normativa coerente in ambito sanitario; e, naturalmente, di lavorare per l'accreditamento delle strutture sanitarie per allinearsi agli standard e alle richieste dell'Europa. “Già evidente – fa notare il Coordinatore della Consulta, Gabriele Raschi – la stretta collaborazione instaurata tra Authority e Comitato Esecutivo (presente il Direttore Generale Iss Claudio Vagnini), mirata alla risoluzione delle varie problematiche all'interno dell'Istituto”.

E il punto focale della discussione ha riguardato la realizzazione di un hospice transitorio in attesa di quello definitivo, utilizzando parte dell'ex Casa di Riposo. Per Raschi, “non sarebbe affatto uno spreco di risorse, aspettando il nuovo Ospedale, bensì lavori per dare una prima risposta adeguata alle esigenze dei cittadini”.

C'è, inoltre, il progetto di ampliamento e adeguamento del laboratorio analisi, in modo tale – si è detto – che si possa accreditare ed entrare nel circuito italiano della donazione del sangue. E ancora, si prevede di spostare il centro prelievi in una location più spaziosa e senza barriere architettoniche. Insomma, bisogni concreti a cui corrispondere precise iniziative e progettualità, per farsi parte attiva di un processo di implementazione dei servizi a favore della collettività.







