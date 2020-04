EMERGENZA Focus sulla PA nella prima fase di interventi: 109 dipendenti attivi su 1935. Tonnini: "Il settore si è praticamente fermato"

"Interventi emergenziali e non riforme quelli messi in atto finora – tiene subito a sottolineare il Segretario agli Interni intervenuta alla conferenza stampa del Gruppo di Coordinamento, con particolare riferimento al Decreto n.52 – a cui ne seguiranno di nuovi entro questa settimana, “per dare risposte – assicura - ai vari settori che stanno lanciando sollecitazioni al Governo”. Per Elena Tonnini occorre in primis lavorare in ottica di ripartenza, “che però non sarà tout court – precisa – ma si dovrà tener conto dello sviluppo del virus nei prossimi mesi”. Intanto focus sulla PA, ad oggi ridotta ai minimi termini.

L'Unione Consumatori Sammarinese fa notare invece la questione dell'indennità di malattia per coloro che sono in quarantena o affetti di Covid-19. “Ci auguriamo – dice la presidente UCS, Francesca Busignani – che, in tempo per l'emissione delle buste paga, esca un decreto per chiarire che queste non sono inquadrabili come malattie comuni e pertanto non andrebbero assoggettate al pagamento del 30%”. Il Segretario dichiara: "E' già questione sul tavolo dell'Esecutivo".

Nel servizio l'intervento del Segretario di Stato per gli Affari Interni, Elena Tonnini

