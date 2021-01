Fondi Pensione: Daniele Guidi e Banca CIS rinviati a giudizio, la CSdL parte civile

Il Tribunale di San Marino ha disposto il rinvio a giudizio per l'ex Amministratore delegato di Banca CIS Daniele Guidi e per la stessa Banca CIS. Inchiesta che parte da una presunta truffa ai danni del Consiglio per la Previdenza dell'ISS sulle risorse del Fondo pensioni allocate presso la stessa banca.

Il Segretario Generale Giuliano Tamagnini, ha firmato la costituzione di parte civile della CSdL nel processo che si aprirà. "Come si evince dal decreto di citazione emesso dal Commissario della Legge", si legge in una nota del sindacato, "sono accusati di reati molto pesanti, ovvero di "misfatto continuato di truffa", in violazione degli articoli 50 e 204 del codice penale. Una truffa messa in atto dall'ex Amministratore delegato e direttore generale pro tempore di Banca CIS ai danni del Consiglio per la Previdenza dell'ISS sulle risorse del Fondo pensioni allocate presso la stessa banca".

La CSdL, intende portare il proprio contributo all'accertamento dei fatti e delle responsabilità sul piano giudiziario, in una vicenda nella quale cui sono state derubate ingenti risorse del Fondo Pensioni dei lavoratori dipendenti.







