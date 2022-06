SAN MARINO FondISS: si chiude in positivo il rendiconto 2021 Il dato non è però del tutto soddisfacente sottolinea il presidente del comitato amministratore Mirco Guidi. A livello di incasso contributivo superati i 24 milioni di euro

Si chiude con segno positivo, +0,34%, il rendiconto di FondISS 2021. Rendimento in crescita rispetto all'esercizio 2020 ma il dato non è del tutto soddisfacente afferma Mirco Guidi, presidente del comitato amministratore: “Questo risultato – spiega - è imputabile alle difficoltà nel mettere in pratica le diverse tipologie d'investimento che la legge prevede”. Proprio su questo punto, aggiunge, è stata elaborata una proposta amministrativa per superare l'ostacolo.

"Si può e si deve migliorare - sottolinea - tant'è che il comitato amministratore, in questo senso, ha elaborato una proposta normativa che permetta di diversificare gli investimenti. Questo sarebbe possibile con il superamento del ruolo di Banca Centrale in quanto banca depositaria. Il comitato quindi auspica che la politica riesca a recepire, in tempi brevi, queste soluzioni tecniche".

A livello di incasso di contributi previdenziali, il 2021 ha segnato un incremento superando i 24 milioni di euro mentre le uscite previdenziali si sono attestate a poco meno di un milione e mezzo di euro.

"Per il 2022 - spiega Guidi - l'evoluzione prevedibile della gestione che ci aspettiamo di conseguire prevede, per entrambi gli indicatori, degli incrementi. A livello di incassi si prevede un aumento visto che il mercato del lavoro è in espansione ed anche sul fronte delle uscite le liquidazioni saranno sicuramente di importo superiore visto che il numero dei pensionati crescerà".

Nel servizio l'intervista a Mirco Guidi (Presidente Comitato Amministratore FondISS)

