DOCUMENTARIO "Food for profit" della riminese Giulia Innocenzi proiettato al Parlamento Europeo L'attenzione europea per le politiche agricole è più alta che mai in questi mesi con le proteste dei “trattori”

È stato proiettato in anteprima la Parlamento Europeo il docufilm della giornalista riminese Giulia Innocenzi e di Pablo D’Ambrosi Food for profit. Un lavoro d'inchiesta durato 5 anni, tra Italia ed Europa, per filmare e raccontare quello che avviene negli allevamenti intensivi.

La Innocenzi lo scorso febbraio si era recata anche a Novafeltria dove sarebbe dovuto sorgere un allevamento di polli. L'attività si è spostata tra Italia, Germania, Polonia e Spagna e hanno collaborato anche la LAV, ma anche tante persone che hanno contribuito in maniera fondamentale al documentario – ha sottolineato Innocenzi.

Il legame tra lobby zootecniche e politica emerge da alcune immagini realizzate con telecamera nascosta durante alcuni incontri con alcuni europarlamentari di diversi gruppi politici e diverse nazionalità, tra cui alcuni italiani.

L'attenzione europea per le politiche agricole è più alta che mai in questi mesi in cui le proteste dei “trattori” in molti paesi europei, hanno dettato l’agenda politica internazionale. La richiesta di maggiori sovvenzioni per agricoltori e allevatori permetterebbe un impegno maggiore in pratiche più rispettose dell’ambiente.

