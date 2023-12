ACCORDI Formazione d'eccellenza per i futuri medici sammarinesi: c'è l'intesa con l'Università Cattolica Firmato a Roma il protocollo dalla Segretaria di Stato alla Sanità Mularoni che garantisce una serie di posti alla facoltà di medicina

La scorsa primavera era stato delineato l’ambito entro il quale muoversi, poi c’è stato bisogno di un ulteriore accordo col ministero dell’Università retto da Anna Maria Bernini, la quale si è mossa celermente dopo l'incontro coi Segretari di Stato Mularoni e Belluzzi dello scorso ottobre, ed oggi la Segretaria di Stato Mariellla Mularoni ha potuto firmare l'importante protocollo. Presenti il direttore dell’ISS Francesco Bevere, che ha espresso soddisfazione per l'ulteriore tassello che produrrà “effetti positivi e duraturi – ha detto – sul funzionamento del nostro sistema sanitario e socio-sanitario, assicurandone la crescita e l'autonomia tecnico-specialistica, anche grazie alla formazione di medici cittadini di San Marino”, l'ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro e, per parte italiana, oltre al preside Gasbarrini, Lorenzo Maria Cecchi, direttore della sede di Roma dell'Università Cattolica.

Nel video le interviste a Mariella Mularoni, Segretaria di Stato alla Sanità; Antonio Gasbarrini, preside Facoltà Medicina e Chirurgia “A.Gemelli”

