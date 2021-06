Formazione e lavoro di gruppo: la realtà di Equipe Luigi

Equipe Luigi salone parrucchieri è un'attività nata oltre 30 anni fa in territorio sammarinese partita da una passione, quasi casuale. "Non mi trovavo particolarmente bene con la scuola - racconta il titolare Luigi Ceccoli - un giorno, su spinta anche della mia famiglia, ho iniziato a praticare il mestiere di parrucchiere. Dopo essere entrato nel primo salone ho iniziato a intraprendere anche un percorso formativo all'Istituto di Formazione Professionale di San Marino, di cui sono stato uno dei primi allievi. Da li ho iniziato a scoprire il piacere del tagliare i capelli, seguire il concetto del viso. Credo che sia proprio il mio talento principale, l'abbinare il taglio dei capelli al viso della persona". "Negli anni - spiega Luigi Ceccoli - ho amato sempre di più questo mestiere perché mi ha sempre realizzato. La mia cultura, quello che so e che faccio è sempre passato attraverso questa attività".









"Per chi si vuole avvicinare a questo mestiere il primo consiglio che do - aggiunge Luigi Ceccoli - è quello di farlo dopo aver seguito un percorso scolastico. Nella nostra categoria, che è fertile e redditizia, abbiamo bisogno però solo se si fa in un certo modo. È importante anche sfatare il mito che bisogna essere piccoli, tutt'altro, secondo il mio parere l'ideale per entrare in questa professione oggi è dai 25 ai 35 anni".

Nel servizio l'intervista a Luigi Ceccoli (Equipe Luigi)