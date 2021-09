Formazione, esperienza ed aggiornamento costante: la realtà di Euroserramenti

Nel servizio l'intervista a Federico Francini (responsabile commerciale Euroserramenti)

Euroserramenti è un'azienda sammarinese leader nel settore con alle spalle 40 anni di esperienza: "La nostra attività nasce nel 1981 - racconta Federico Francini, responsabile commerciale Euroserramenti - quindi abbiamo tanti anni di storia ed esperienza in territorio e non solo".

"Noi siamo nella commercializzazione dei serramenti - spiega - agiamo prevalentemente a San Marino e in Romagna con showroom a Rimini e Forlì". Non sono state poche le difficoltà vissute durante il periodo più duro della pandemia: "Come quasi tutte le attività abbiamo avuto grandi e grosse difficoltà ma tutto è stato superato con la voglia di fare, la tenacia, mettendoci tutto l'impegno per superare gli ostacoli e continuare a dare il nostro miglior servizio ai clienti".









Non mancano poi i progetti e i programmi per i "prossimi 40 anni": "In futuro ci vediamo un po' più anziani ma con tanta esperienza e quindi in grado di affrontare al meglio le sfide che il mondo ci metterà di fronte. Sicuramente ci siamo specializzati attraverso la formazione continua, che facciamo sia internamente che esternamente, per dare appunto un sempre miglior servizio".

