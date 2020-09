Formazione manageriale sportiva: l'Università di San Marino nella top 15 europea di Sport Business International

Nuovo riconoscimento per l'Università di San Marino che viene inserita nella top 15 europea dei migliori corsi post-laurea dedicati alla formazione manageriale sportiva. È il risultato di una ricerca internazionale curata dalla testata inglese Sport Business International che tiene conto di parametri come la qualità degli insegnamenti, il supporto nella ricerca di un impiego e i rapporti con i vertici dell'industria sportiva. Il corso che ha ottenuto il riconoscimento è il master internazionale in Strategia e pianificazione degli eventi e degli impianti sportivi curato insieme all'Ateneo di Parma. L'Università sammarinese è poi fra i primi 10 classificati in base all'impatto sulle carriere degli studenti. Sta per cominciare la venticinquesima edizione del master e - fa sapere UniRsm - nei prossimi giorni sarà online il nuovo bando, con selezioni a fine novembre.