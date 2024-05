Formazione medica: a San Marino il primo laboratorio di anatomia per l'ortopedia

l'intervista a Luciano Trinchese

Un corso gratuito per gli specializzandi di medicina di diverse università italiane, con una giornata di full immersion nella chirurgia della mano e del polso, fiore all'occhiello dell'Ospedale di Stato. Un laboratorio di anatomia che, così strutturato, è un rarità nel suo genere, organizzato da Nova Clinica nella sua sede sammarinese e tenuto dal primario di Ortopedia del Titano, Luciano Trinchese. 27 ragazzi selezionati tra quelli più talentuosi e più interessati allo specifico settore. Dopo una mattina di lezioni teoriche, nel pomeriggio, bisturi alla mano, la possibilità di mettere in pratica quanto studiato sui libri.

"Ho chiamato professionisti di spicco - racconta Trinchese - sia per la parte anatomica che per quella chirurgica". Il prossimo corso subito dopo l'estate, con un focus su gomito e spalla. Ma si punta a strutturare i laboratori in un solido progetto. "E' il primo appuntamento, ma è solo l'inizio - spiega Trinchese -. Puntiamo a creare una vera e propria scuola anatomica sammarinese. In questo caso abbiamo invitato studenti da 5 università italiane, che nella parte pratica hanno eseguito dissezioni anatomiche e interventi veri e propri".

Nel video l'intervista a Luciano Trinchese, primario Uoc Ortopedia