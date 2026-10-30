Formazione per le alte cariche dello Stato: San Marino in linea con le raccomandazioni GRECO del Consiglio d'europa

Esercitare correttamente la funzione pubblica senza dubbi, senza timori e in modo trasparente. Questo l'obiettivo delle 2 giornate di formazione dedicate alle alte cariche pubbliche, in collaborazione con l'Università e in attuazione delle raccomandazioni formulate dal GRECO - il gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa, del quale anche San Marino fa parte.

"Ho notato anche particolare interesse, anche competenze già acquisite, e quindi questo si tratta di una formazione che legittima coloro che partecipano a questi corsi nel riconoscere il valore di queste norme etiche che aiutano anche ad esercitare correttamente l'alta funzione pubblica a cui sono chiamati. Oggi si parla del conflitto di interessi, quindi di come l'esistenza di conflitti di interessi che riguardano tutti quanti noi, per le relazioni che abbiamo in famiglia, professionali, economiche, interessi personali legati proprio alla nostra vita comune, come questi possono eventualmente interagire ed essere gestiti quando la persona è chiamata ad esercitare l'interesse pubblico", le parole di Luciano Angelini, docente di diritto del lavoro all'Università di Ubrino.

Il professor Angelini, insieme al rettore Pascucci, hanno approfondito nel corso tutti gli aspetti legati al conflitto di interesse, che può essere reale, ma anche potenziale o solamente percepito. Un tema in cui i consiglieri, i membri del congresso, le alte cariche pubbliche, sono direttamente responsabili, sono per primi i valutatori di loro stessi. Le sessioni formative uniformano così San Marino ancora di più alle raccomandazioni internazionali.







