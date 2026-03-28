Formazione professionale: arrivano gli esperti dell'IA

L'intelligenza artificiale come frontiera del futuro. L'Ufficio del Lavoro non rimane indietro. Infatti ha tenuto un corso a Serravalle con esperti che si sono occupati principalmente delle domande che si fanno all'IA attraverso le piattaforme più comuni. Il cosiddetto prompting, che si usa per dare istruzioni precise e ottenere risultati più accurati.

"È importante capire che tipo di domande fare, perché, in base alla domanda che facciamo, otteniamo un certo tipo di risposta, di qualità di risposta" ha spiegato Samuele Cottone, founder della Startup Moonson e docente del corso, "In questo corso abbiamo trattato appunto il prompt engineering per dare quegli elementi necessari a tutti noi per porre le domande giuste e ottenere le migliori risposte, per utilizzarle sia nel lavoro che nella vita quotidiana."

L'intelligenza artificiale sta già cambiando le nostre vite e può essere un volano per nuovi orizzonti, sbocchi professionali e offerta tecnologica. San Marino in un'ottica di apertura verso l'Europa e il mondo rappresenta il terreno ideale per far nascere idee e prospettive future in grado di renderlo un punto di riferimento per l'innovazione.

La riflessione di Gian Angelo Geminiani, Presidente della società San Marino Innovation: "San Marino si sta proiettando verso il futuro, su un mercato che può essere, per un paese così piccolo, veramente molto interessante, che è quello del mercato europeo. Oggi San Marino ha tutte le potenzialità per proporsi all'Europa come hub tecnico sperimentale soprattutto in ambito scientifico, in ambito di innovazione, di digitale perché abbiamo grandissima flessibilità dal punto di vista normativo ma anche tantissime competenze sul territorio".







