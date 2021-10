Formazione professionale: protocollo d'intesa tra Segreteria Lavoro, Sums e CFP

La firma del protocollo d'intesa, per dar vita a nuovi corsi di formazione, in tarda mattinata alla Segreteria di Stato al Lavoro: “L'obiettivo principale – dichiara il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini – è lavorare anche insieme alla Sums a quella politica di carattere formativo che riteniamo fondamentale nel guardare ad un mercato del lavoro che sta cambiando e continuerà cambiare”. Il Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro si impegna a elaborare le informazioni relative alle competenze richieste dalle imprese e a formare di conseguenza i lavoratori in cerca di occupazione: “A breve - assicura la Dirigente CFP e Politiche del Lavoro Milena Gasperoni – avremo dei progetti formativi che potremo proporre alla popolazione”. Alla stesura tecnica degli ordinamenti didattici il CFP collaborerà con la Sums che in virtù dei suoi scopi di solidarietà sociale si farà carico dei costi: “Abbiamo sicuramente delle idee concrete – afferma il Presidente Sums Marino Albani – che vanno incontro alle nuove esigenze di formazione su nuove materie. Saranno corsi rivolti principalmente ai giovani, perché questa era la nostra idea di fondo, ma anche ai meno giovani. Io stesso – conclude – vorrei frequentare uno dei corsi”.