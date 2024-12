Formazione specialistica ortopedica: a San Marino il secondo laboratorio di anatomia dedicato alla spalla Obiettivo creare una scuola anatomica sammarinese

Dopo la chirurgia della mano e del polso, quella della spalla. Secondo appuntamento per il laboratorio di anatomia organizzato da Nova Clinica nella sua sede sammarinese e tenuto dal primario di Ortopedia del Titano, Luciano Trinchese. 36 medici specializzandi e 10 fisioterapisti da tutta Italia, dopo una mattina di lezioni teoriche, nel pomeriggio, hanno affrontato la parte pratica.

"Abbiamo unito allo studio dell’anatomia anche la verifica contemporanea della anatomia ecografica - ha spiegato Luciano Trinchese, primario Uoc Ortopedia -. Contemporaneamente facciamo la dissezione e precedentemente abbiamo fatto l’identificazione delle sezioni che andremo a selezionare per via ecografica".



Obiettivo: strutturare i laboratori in un solido progetto di scuola anatomica sammarinese. "Le scuole di anatomia sono pochissime in Italia - ha concluso Trinchese - è difficile accedervi. Noi abbiamo poca burocrazia e condizioni facilitanti per gli studenti, quindi contiamo di avere una attività molto importante".

