"Forni criminali" a Serravalle e Faetano: le attività sammarinesi promosse dal food blogger "Franchino er Criminale"

Tappa a San Marino per lo youtuber Alessandro Bologna, noto su YouTube come "Franchino er Criminale". Nei giorni scorsi, il food blogger romano, che conta oltre mezzo milione di follower, ha visitato due forni del Titano, esprimendo il suo giudizio, altamente positivo, sui prodotti offerti. A fargli da guida Mattia Attrice, conosciuto su Twitch come Attrix, streamer con oltre 180.000 follower. Originario di San Benedetto del Tronto, si è trasferito sul Titano per portare la sua esperienza come imprenditore nel mondo degli eSport.

Proprio con Attrix, "Franchino" ha realizzato anche un secondo video per scoprire altri luoghi dove lo streamer ama pranzare, tra cui la mensa di Cailungo.