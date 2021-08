FERRAGOSTO BOLLENTE Forte siccità, l'appello del Green Festival: “Date acqua agli animali selvatici”

Ci si aspetta un Ferragosto bollente in Emilia-Romagna, soprattutto nella aree interne non mitigate dalla brezza del mare. Una condizione che porta la zona costiera ad avere una temperatura anche di 5°C inferiore rispetto a Chiesanuova, a San Marino, dove alle 11:30 la stazione meteo “Fontescara” registra 35°C. Poi la sera la condizione viene capovolta, con minime che sul Titano scendono a 22°C (18°C nei pressi dei torrenti). Per avere aria più fresca bisogna attendere almeno la giornata di martedì, quando da nord subentrerà una corrente da nord.

E il San Marino Green Festival, in una nota, pone l'attenzione sulla carenza di acqua per gli animali selvatici, visto che i corsi d'acqua sono in secca da giorni. “Si fa appello alle persone di buona volontà che vivono in campagna o a ridosso dei boschi – scrivono gli organizzatori -, di offrire acqua agli animali in appositi contenitori. Infine facciamo il possibile per eliminare gli sprechi e impariamo a fare un utilizzo oculato dell'acqua, bene fondamentale all'espletamento di tutte le forme di vita sul pianeta, ma sempre più a rischio in tempi di criticità climatiche così conclamate”.

