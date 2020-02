Forte vento: si staccano coppi dalla chiesa, chiusa Strada San Donino

Per via del forte vento la Protezione Civile ha esteso l'allerta meteo codice giallo per la giornata di oggi. Le raffiche di forte intensità che perdurano da due giorni proseguiranno fino alla tarda mattinata in territorio.

Situazione sotto controllo a San Marino nella notte. In mattinata, segnala la Protezione Civile, le raffiche hanno fatto cadere dei coppi a Casole nella chiesa in Strada San Donino, rendendo necessaria la chiusura della strada per intervenire. Permane anche la chiusura della zona esterna del Centro Uffici Tavolucci, con accesso solo tramite al parcheggio sotterraneo.

A Rimini 25 gli interventi dei Vigili del Fuoco nella notte, impegnati con 20 uomini con scale e motoseghe per liberare le strade di alberi e rami pericolanti per garantire la viabilità pubblica.