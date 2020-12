Forte vento su San Marino: maltempo e qualche danno ma ancora niente neve

Ondata di maltempo anche a San Marino, come già in gran parte dell'Italia. Nelle ultime ore, infatti, in Repubblica, un turbinio di vento e pioggia sta portando con sé rigide temperature invernali. Ancora nessun cenno di fiocchi bianchi ad innevare il Titano ma qualche danno ha già impegnato la protezione civile e la sezione antincendio. Da bidoni riversati a terra a caduta di piante e frane: sono questi i principali problemi che il Paese si sta trovando ad affrontare, sotto raffiche di vento arrivate a 92 km/h. In mattinata la rimozione di un albero caduto sulla strada, in zona Galazzano.