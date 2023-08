PREVISIONI METEO Forti temporali in nord Italia, la Romagna deve ancora aspettare L'anticiclone inizia a cedere, arrivano i primi fenomeni, anche violenti

Forti temporali in nord Italia, la Romagna deve ancora aspettare.

Estofex - European Storm Forecast Experiment ha emesso un bollettino di livello 3 “in tutta l'Italia nordoccidentale principalmente per grandine molto grande, raffiche di vento dannose, forti piogge e, in misura minore, per tornado" per la serata di oggi. In un primo momento l'Emilia-Romagna sarà solo lambita nella sua parte occidentale, il Piacentino, dai temporali in discesa da nord. In Romagna, per vedere pioggia e percepire una brusca diminuzione delle temperature, bisognerà attendere l'inizio della prossima settimana. Fra lunedì e martedì la svolta. Intanto quella di oggi sarà la giornata più calda della terza rimonta anticiclonica, complice il Garbino in collina. Ieri la Protezione civile regionale ha emesso un'allerta per temperature estreme fino a 38 gradi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: