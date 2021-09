Forti temporali in territorio, allerta della Protezione Civile

La Protezione Civile di San Marino ha emesso un'allerta meteo, codice giallo, che sarà valido per tutta la giornata di domani. Previste condizioni che porteranno allo sviluppo di forti temporali sugli Appennini orientali e zone collinari, "con possibili effetti e danni associati". I fenomeni saranno più forti in mattinata e si allenteranno nel pomeriggio.

L'allerta gialla si aggiunge a quella che era prevista per la giornata di oggi in cui, come annunciato, sono arrivati fenomeni temporaleschi, che potrebbero portare a ruscellamenti sui versanti, innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici del reticolo minore e occasionali colate detritiche. Previsti per tutta la giornata di oggi venti di burrasca lungo la fascia appenninica centro-occidentale e venti forti con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore durante i temporali più intensi.