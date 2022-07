Forum annuale del Tavolo Turistico Territoriale, atteso Massimo Garavaglia

Una giornata storica quella di venerdì 29 luglio, in cui si riuniscono tutti i membri del Tavolo Turistico Territoriale che per il terzo anno consecutivo domani si ritroveranno a ragionare sul progetto di sviluppo turistico sinergico ideato dalla Repubblica di San Marino per il coinvolgimento del territorio circostante con l’appoggio delle Regioni Marche ed Emilia Romagna, dell’Organizzazione Mondiale del Turismo UNWTO e soprattutto del Ministero del Turismo italiano.

Il Ministro del Turismo italiano Massimo Garavaglia, accompagnato da alcuni funzionari del ministero, sarà sul Titano in occasione dell’appuntamento previsto per le ore 11.00 presso il Centro Congressi Kursaal.