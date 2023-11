Forum del Dialogo: il Segretario di Stato Lonfernini incoraggia a proseguire l'iniziativa Maurizio Ceccoli, Presidente della Cooperativa Sociale "InVolo": "La miglior pubblicità per noi sono le 150 persone che in 10 anni siamo riusciti ad aiutare dandogli una possibilità in ambito lavorativo".

“La comunità per il bene comune” e “Sulle Tracce del Noi”: sono i due spunti di discussione esplorati nella seconda ed ultima giornata del Forum del Dialogo, con il coordinamento del responsabile scientifico Renato Di Nubila e i contributi offerti da relatori accademici e protagonisti sul campo dell'associazionismo e della cooperazione sociale come Maurizio Ceccoli, presidente di “InVolo”:

“In 10 anni da noi – afferma – sono passate più di 150 persone e la miglior pubblicità per noi sono proprio le persone che siamo riusciti ad aiutare dandogli una possibilità in ambito lavorativo. Siamo contenti, abbiamo tante cose nuove da fare e speriamo sempre di aumentare il numero di persone che potremo aiutare”.

Per la professoressa Carmen Leccardi, dell'Università di Milano Bicocca, l'associazionismo, in Italia, gode di buona salute e può contare su ben 7 milioni di persone: “La volontà di far sentire la propria voce, di partecipare e di promuovere nel quotidiano delle idealità, denota una prospettiva assolutamente strategica per la democrazia”.

Con la professoressa Paola Milani, dell'Università di Padova, focus sul tema della Famiglia alla ricerca della sua vera identità comunitaria: “I modelli di famiglia sono sempre stati plurali in tutte le epoche e – dichiara - il modello che conosciamo di famiglia nucleare, con due genitori e i figli, è un modello molto recente che si è affermato nella realtà occidentale.

Il tema vero oggi, non è quale modello di famiglia ma come noi “società” possiamo sostenere i genitori nel loro compito educativo verso i bambini”. Nella giornata di chiusura della sesta edizione del Forum poste le basi per la prossima, con il Segretario di Stato al Lavoro Teodoro Lonfernini che, nel suo intervento di saluto, ha incoraggiato il Professor Di Nubila e tutto il gruppo di progetto a proseguire nell'organizzazione delle giornate di studio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: