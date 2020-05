Forum del Dialogo scrive al Gruppo di Progetto per motivare il rinvio dell'evento

Dopo il nuovo decreto 68, il Comitato Scientifico del Forum del Dialogo torna a ricordare il rinvio della quinta edizione, dedicata ai Cambiamenti Climatici, al prossimo autunno, a data da destinarsi, situazione sanitaria permettendo. E indirizza una lettera al Gruppo di Progetto per comunicare un “rinvio motivato anche da altri elementi, fra i quali: il parere delle Giunte di Castello, pronunciatesi per un doveroso rinvio, nonché la chiusura delle scuole e quindi l'impossibilità di avere le fondamentali testimonianze rese dagli studenti in merito alle esperienze di educazione ambientale”. Un tema quella dell'Ambiente e dei Cambiamenti Climatici che resta – per il Comitato Scientifico – “di piena attualità, tale da convincerci – scrivono – a non abbandonare l'iniziativa, bensì a crederci fermamente per essere sempre pronti a “scendere in campo”.



