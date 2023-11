INTERVISTA AL PROF DI NUBILA Forum del Dialogo: "Sul Titano idee e suggerimenti preziosi per aiutare la società civile a guardarsi dentro" La mozione finale chiede alla politica di sospendere l'iter del pdl sul testo unico in materia di Associazionismo e Volontariato per consentire un più ampio approfondimento e maggior condivisione

Il Forum del Dialogo chiede alla politica di sospendere l'iter del pdl sul testo unico in materia di Associazionismo e Volontariato per consentire un più ampio approfondimento e maggior condivisione. Due giorni di studio, all'insegna del dialogo con la comunità civile, con il contributo di relatori di ben cinque prestigiose Università e delle esperienze sul campo di realtà associative e di cooperazione sociale, raccontate direttamente dai protagonisti.

“Sono venute sul Titano – commenta il Professor Renato Di Nubila, responsabile scientifico del Forum del Dialogo – delle idee, dei suggerimenti, molto preziosi, per aiutare questa società civile a guardarsi un po' dentro e mettere in moto quelle situazioni nuove di innovazione e di attenzione all'umano e alle relazioni che, come ha detto il professor Zamagni, sono la ricchezza della nuova società”.

Il forum si è chiuso con una richiesta all'autorità politica che però, sottolinea Di Nubila, non deve essere intesa come una volontà di interferenza: “Il movente del Forum non è certo di sovvertire situazioni legislative ma di collaborare a fare un testo che risponda alle esigenze come è avvenuto in Italia, con la legge sul terzo settore, che aiuta le associazioni ad essere generosi motori di civiltà sociale”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: