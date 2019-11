Forum Democrazia: Beatrice Simoncini (Dipartimento Affari Esteri) al laboratorio dedicato al contrasto delle fake news

Al Consiglio d'Europa, fino a domani, il Forum Mondiale per la Democrazia, incentrato sui pericoli, per la democrazia, nell'era dell'informazione. Attiva la presenza del Titano. Prevista, infatti, nel pomeriggio, la partecipazione di Beatrice Simoncini – del Dipartimento Affari Esteri – ad un laboratorio dedicato al contrasto delle fake news, che si terrà al municipio di Strasburgo. Davanti ad una platea di alto livello, verranno ricordati i passi avanti compiuti in Repubblica su queste tematiche. L'obiettivo, ora, è l'istituzione di un Osservatorio Nazionale sulla disinformazione, per garantire ai cittadini un servizio indipendente di debunking.