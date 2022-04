Forum Sindaci, dal Capitano di Castello Rossini progetti sostenibili per il post-pandemia

Nel secondo Forum dei Sindaci di Ginevra le sfide delle città diventano occasione di scambio e conoscenza. A confronto le esperienze in ambito green che i territori stanno mettendo in campo in diversi settori, dal trasporto urbano sostenibile alle città verdi. Come riprendersi dalla pandemia? Ognuno ha la sua ricetta. Al Palazzo delle Nazioni Unite anche il Capitano di Castello di Città Tomaso Rossini, che ha presentato al Forum due progetti: il primo, la ciclovia Rimini – San Marino, nel vecchio tracciato del treno. Un collegamento veloce, eco- sostenibile, innovativo, che possa diventare anche una pista per sviluppare prototipi e fare dei test “perché possa diventare – dice Rossini - anche una pista per sviluppare prototipi e fare test. Per noi è importante perché ci collega a Rimini, in meno di un'ora, sia via ciclabile sia percorsa con mezzi elettrici. Dall'altra parte, i turisti possono salire a San Marino”.

Il secondo progetto riguarda l’Area “Ex Tiro a Volo”, che la Giunta di Città ha in gestione. Obiettivo: creare un centro di aggregazione giovanile, con spazi dove poter condividere saperi e competenze, in una sinergia pubblico/privato: “I giovani in questo momento hanno bisogno di spazi dedicati per incontrarsi e progettare insieme. Il Tiro a Volo ha anche una area esterna, vocata alla natura, collegata con il Centro Storico con un sentiero veloce e un tempo era aveva anche un campeggio. Perché non ripristinare un campeggio o altre soluzioni per dormire all'aria aperta?”.

E, invitato a ricoprire il ruolo di co-moderatore della sua sessione, Tomaso Rossini ha invitato personalmente i sindaci partecipanti alla 83esima edizione dell'UNECE, che si svolgerà a San Marino in ottobre.

Nel servizio, l'intervista al Capitano di Castello di Città, Tomaso Rossini