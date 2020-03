"Forza San Marino": la gratitudine dei sammarinesi corre su facebook

Su facebook tantissime le adesioni, in breve tempo, al gruppo "IO TI RINGRAZIO _Forza San Marino_", in cui i sammarinesi si ritrovano per condividere i loro ringraziamenti a tutti coloro che sono impegnati a lavorare per fronteggiare l'emergenza sanitaria: medici, sanitari ma forze dell'ordine, protezione civile e a tutti coloro che stanno facendo la propria parte per superare il momento difficile. Nel gruppo messaggi di positività e coraggio diffusi con disegni, messaggi di supporto che vanno dal motto "andrà tutto bene" al più dialettale "San Marein tin bota". Tantissime le foto di bandiere biancazzurre esposte di quanti hanno aderito all'iniziativa “una bandiera, una nazione” e anche qualche foto di sanitari dalla terapia intensiva a cui vanno messaggi di gratitudine e di incoraggiamento. Un vero e proprio abbraccio virtuale quello dei sammarinesi per mostrare, anche a distanza, tutta l'unione di un piccolo stato in un momento difficile.