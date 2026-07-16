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Forze dell'ordine: al lavoro sul nuovo bando di reclutamento

Il Segretario agli Interni Andrea Belluzzi: “Dobbiamo implementare tutte le attività svolte”.

di Giacomo Barducci
16 lug 2026
L'intervista al Segretario agli Interni Andrea Belluzzi
L'intervista al Segretario agli Interni Andrea Belluzzi

Nuovo corso-concorso per i tre corpi di polizia sammarinesi: Guardia di Rocca, Polizia Civile e Gendarmeria. Il percorso concorsuale e formativo vuole potenziare gli organici delle Forze dell'Ordine. All'incontro presente il Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi, i Comandanti delle Forze dell'Ordine e la Direzione Generale della Funzione Pubblica.

"Questo per implementare tutte le attività svolte dalle forze dell'ordine - afferma Belluzzi - e per un progetto che vuole cercare di aumentare anche, nell'ambito della selezione che faremo, la qualità delle risorse umane a disposizione delle forze di polizia sammarinesi". 

Nel servizio l'intervista ad Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Interni) 




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