TURISMO 'Foto false per screditare la Riviera': Federalberghi Rimini querela due influencer

'Foto false per screditare la Riviera': Federalberghi Rimini querela due influencer.

Gli albergatori di Rimini scendono in campo "con fermezza a tutela dell'immagine della città e della sua economia turistica". La Federalberghi riminese, spiega una nota dell'associazione, ha presentato, attraverso i suoi legali, "due querele nei confronti di due influencer" accusati di "screditare la Riviera pubblicando foto false, reel e fotomontaggi pur di fare numeri o di dirottare i turisti verso altre mete".

Al riguardo, spiega la presidente, Patrizia Rinaldis, "è tempo che i social network vengano usati in modo corretto e responsabile, senza arrecare danni ingiustificati. Rimini sta vivendo una stagione di grande affluenza - argomenta nella nota - e ha recentemente conquistato anche la prestigiosa Bandiera Blu, a testimonianza della qualità del suo mare e dei suoi servizi.

Chi diffonde falsità ne risponderà nelle sedi opportune: serve rispetto - prosegue Rinaldis - per una destinazione che continua a essere un fiore all'occhiello del turismo italiano e rispetto per i turisti che la scelgono come mete delle loro vacanze e rispetto di comici e influencer che - conclude la presidente di Federalberghi Rimini - non hanno necessità di utilizzare simili espedienti per un clic".

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